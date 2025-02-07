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Депортации в США – первый рейс с нелегалами прибыл в Гуантанамо

07 февраля 2025 06:31
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В США продолжаются депортации. Первый рейс с нелегалами прибыл в Гуантанамо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депортации в США – первый рейс с нелегалами прибыл в Гуантанамо-2

Ранее Трамп заявил, что там есть около 30 тысяч мест, куда можно отправить задержанных нелегалов. Тогда же он поручил расширить вместимость этой тюрьмы строгого режима «до полной загрузки» для содержания «особо опасных» преступников-нелегалов. Информации о национальном составе мигрантов, доставленных в тюрьму на Кубе, нет.

# Международная политика # США

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