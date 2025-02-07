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Количество перевозок через Клайпедский порт сократилось в 8 раз

07 февраля 2025 06:47
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Клайпедский порт утонул в амбициях политиков и продолжает тянуть на дно экономику Литвы. За 4 года количество перевозок сократилось в 8 раз. Генеральный директор порта заявил, что осталось только 5 % транзитных перевозок вместо прежних 40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество перевозок через Клайпедский порт сократилось в 8 раз-2

Основной причиной такой ситуации стали серьезные трудности на фоне политического конфликта с Беларусью, длительные антироссийские санкции, а также закрытие восточных рынков. В Клайпеде пытались переориентироваться на Центральную Азию, но безуспешно. Многие эксперты уже отмечали, что санкции, затрагивающие деятельность порта, нанесут ущерб литовской экономике. Однако политически близорукие власти балтийской республики не захотели это признавать.

# Международная политика

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