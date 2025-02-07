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Парламент Греции не может избрать нового президента

07 февраля 2025 06:50
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Внимание Европы приковано к Афинам, где разворачивается решающая битва за должность президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Греции не может избрать нового президента-2

Парламент уже третий раз не смог выбрать главу государства, а срок полномочий действующего лидера истекает через месяц. Сообщается, что ни один из четырех кандидатов не набрал необходимые 200 голосов и в третьем туре. Четвертый этап голосования запланирован на 12 февраля. Ближайшие дни станут решающими для Греции. Сейчас лидирует бывший председатель парламента, кандидатуру которого выдвинул премьер-министр. Политик мог бы укрепить позиции правящей коалиции и помочь ей избежать досрочных парламентских выборов.

# Международная политика

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