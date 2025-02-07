Парламент Греции не может избрать нового президента

Парламент уже третий раз не смог выбрать главу государства, а срок полномочий действующего лидера истекает через месяц. Сообщается, что ни один из четырех кандидатов не набрал необходимые 200 голосов и в третьем туре. Четвертый этап голосования запланирован на 12 февраля. Ближайшие дни станут решающими для Греции. Сейчас лидирует бывший председатель парламента, кандидатуру которого выдвинул премьер-министр. Политик мог бы укрепить позиции правящей коалиции и помочь ей избежать досрочных парламентских выборов.