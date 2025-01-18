ERR: военные корабли НАТО начали патрулировать Балтийского моря

НАТО приступила к патрулированию Балтийского моря в рамках своей миссии Baltic Sentinel с целью якобы повысить осведомленность альянса на Балтике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпания ERR.

14 января в Хельсинки прошел саммит НАТО в регионе Балтийского моря, на нем было объявлено о продолжении миссии. Корабли НАТО, в том числе фрегат «Тромп», осуществляют операции по патрулированию Балтийского моря и сотрудничают с военно-морскими силами Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы и Латвии.