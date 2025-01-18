ERR: военные корабли НАТО начали патрулировать Балтийского моря

НАТО приступила к патрулированию Балтийского моря в рамках своей миссии Baltic Sentinel с целью якобы повысить осведомленность альянса на Балтике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпания ERR.
14 января в Хельсинки прошел саммит НАТО в регионе Балтийского моря, на нем было объявлено о продолжении миссии. Корабли НАТО, в том числе фрегат «Тромп», осуществляют операции по патрулированию Балтийского моря и сотрудничают с военно-морскими силами Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши, Литвы и Латвии.
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«Тромп» оборудован вертолетом и гидролокатором для ведения наблюдения. В рамках этой операции НАТО направит для наблюдения за инфраструктурой два корабля, а Швеция выделит три корабля и один самолет.
Недавние инциденты в ноябре и декабре 2024 года с участием китайского сухогруза и принадлежащего Островам Кука танкера, подозреваемого в повреждении кабеля в Балтийском море, вызывают беспокойство. Российские официальные лица заявили, что Балтийское море не станет «внутренним водоемом» НАТО.