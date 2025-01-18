Пятикратный чемпион ОИ по биатлону Бё завершит карьеру по окончании сезона

Пятикратный олимпийский чемпиона по биатлону Йоханнес Бё объявил о том, что завершает карьеру по окончанию сезона. Об этом пишет РИА Новости.

Последняя гонка Кубка мира пройдет в Холменколлене с 20 по 23 марта. Бё заметил, что ему было сложно совмещать спорт и семейные дела, и теперь он хочет больше времени уделять своей семье.

31-летний спортсмен также 20 раз становился победителем чемпионата мира и пятикратным обладателем Большого хрустального глобуса.

В этом году на его счету три победы, и он возглавляет общий зачет.