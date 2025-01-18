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Маск опубликовал лозунг кандидата в канцлеры ФРГ Вайдель

18 января 2025 16:07
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На своей странице X Илон Маск опубликовал лозунг «Сделаем Европу снова великой!», ранее использовавшийся Алисой Вайдель из партии «Альтернатива для Германии». Об этом пишет РИА Новости.

Маск опубликовал лозунг кандидата в канцлеры ФРГ Вайдель-1

Фото: pixabay

Маск заявил, что только АдГ может спасти ФРГ, что навлекло на него критику со стороны канцлера Олафа Шольца. 

Позднее он назвал Шольца «некомпетентным дураком» и потребовал его отставки. В статье для журнала Welt Маск поддержал АдГ, что вызвало споры в Германии.

# Международная политика # Илон Маск

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