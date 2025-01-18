Маск опубликовал лозунг кандидата в канцлеры ФРГ Вайдель

На своей странице X Илон Маск опубликовал лозунг «Сделаем Европу снова великой!», ранее использовавшийся Алисой Вайдель из партии «Альтернатива для Германии». Об этом пишет РИА Новости.

Маск заявил, что только АдГ может спасти ФРГ, что навлекло на него критику со стороны канцлера Олафа Шольца.

Позднее он назвал Шольца «некомпетентным дураком» и потребовал его отставки. В статье для журнала Welt Маск поддержал АдГ, что вызвало споры в Германии.