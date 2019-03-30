Природные катаклизмы в Северной Америке: извержение вулкана в Мексике, град размером с мяч для гольфа в США

Гигантские потоки лавы вырвались из кратера, а высота столба пепла достигала 3 километров.

В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль, рассказали в программе «Плюс-минус» .

От грохота и вибрации в домах тряслись окна и двери. Никто из местных не пострадал, но угроза не исчезла, поэтому на случай стихийного бедствия власти подготовили более 200 убежищ.

Во Флориде выпал град размером с мяч для гольфа.

При этом порывы ветра достигали 80 км/ч. Из-за ненастной погоды возникли трудности и у водителей на автотрассах, но обошлось без ДТП.

Заморозки во вторник, но днём – до +10. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Накануне от града пострадала и северная часть Флориды. В городе Трентон выросли сугробы, которые пришлось убирать трактором.