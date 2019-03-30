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Природные катаклизмы в Северной Америке: извержение вулкана в Мексике, град размером с мяч для гольфа в США

30 марта 2019 18:30
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В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль, рассказали в программе «Плюс-минус»

Гигантские потоки лавы вырвались из кратера, а высота столба пепла достигала 3 километров.

Природные катаклизмы в Северной Америке: извержение вулкана в Мексике, град размером с мяч для гольфа в США-1

Природные катаклизмы в Северной Америке: извержение вулкана в Мексике, град размером с мяч для гольфа в США-3

От грохота и вибрации в домах тряслись окна и двери. Никто из местных не пострадал, но угроза не исчезла, поэтому на случай стихийного бедствия власти подготовили более 200 убежищ.

Природные катаклизмы в Северной Америке: извержение вулкана в Мексике, град размером с мяч для гольфа в США-6

Во Флориде выпал град размером с мяч для гольфа.

Льдинки били окна домов и автомобилей.

Природные катаклизмы в Северной Америке: извержение вулкана в Мексике, град размером с мяч для гольфа в США-9

При этом порывы ветра достигали 80 км/ч. Из-за ненастной погоды возникли трудности и у водителей на автотрассах, но обошлось без ДТП.

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Накануне от града пострадала и северная часть Флориды. В городе Трентон выросли сугробы, которые пришлось убирать трактором.

Природные катаклизмы в Северной Америке: извержение вулкана в Мексике, град размером с мяч для гольфа в США-12

# Погода

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