Заморозки во вторник, но днём – до +10. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Новости Беларуси. На предстоящей неделе, по прогнозам синоптиков, будет комфортная температура, рассказали в программе «Плюс-минус» .

1 апреля с северо-запада Европы на Беларусь сместится область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе северных широт. В среду, по прогнозам синоптиков, на западную половину Беларуси территории Польши ожидается смещение атмосферного фронта.

Виктория Матвеенко, инженер-синоптик Белгидромета:

В Беларусь вернётся прохладная погода. В ночные часы в отдельных районах по юго-востоку пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, а температура воздуха понизится до 0 градусов, по северу страны – до -3. в дневное время температура воздуха, тем не менее, сумеет повыситься до +4 +10, но ветер будет довольно свежим. Во вторник в ночные часы температура воздуха понизится до -1 -5, днём по стране ожидается +5 +10.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

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