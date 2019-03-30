В Словакии проходит второй тур президентских выборов

Новости Словакии. За пост главы государства борются 2 кандидата: адвокат Зузана Чапутова и зампредседателя Еврокомиссии Марош Шеф Чович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оба претендента на пост президента назвали своим приоритетом борьбу с коррупцией и реформу правоохранительной системы.