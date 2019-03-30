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В Словакии проходит второй тур президентских выборов

30 марта 2019 17:16
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Новости Словакии. За пост главы государства борются 2 кандидата: адвокат Зузана Чапутова и зампредседателя Еврокомиссии Марош Шеф Чович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Словакии проходит второй тур президентских выборов-1

Оба претендента на пост президента назвали своим приоритетом борьбу с коррупцией и реформу правоохранительной системы.

В Словакии проходит второй тур президентских выборов-4

Однако, согласно опросам населения, большей поддержкой избирателей пользуется Чапутова. Для победы кандидату на высший государственный пост необходимо заручиться поддержкой простого большинства избирателей.   

# Выборы # Фотофакт

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