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В СМИ появился компромат на кандидатов в президенты Польши

15 мая 2025 17:09
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В Польше борьба за высший государственный пост быстро превращается в настоящую войну, в которой главные бойцы – Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий – не стесняются никаких средств и методов, чтобы утопить друг друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их предвыборные штабы вываливают в СМИ кучу компромата в желании очернить конкурента и в результате лишить его голосов избирателей. 

Так выяснилось, что один из фаворитов гонки господин Тшасковский, будучи мэром Варшавы, злоупотребляя своим положением, решил продать за несколько десятков миллионов злотых дом в историческом месте столицы, выселив из него жильцов.

И тут же героем скандала оказался главный соперник Тшасковского – Навроцкий. Как выяснилось, он обманом завладел квартирой пенсионера, отправив пожилого человека в дом престарелых. Эта история вызвала возмущение даже в партии «Право и справедливость», которая и выдвинула Навроцкого в кандидаты. Скандал действительно может стоить ему голосов. Хотя это не единственная причина, по которой Навроцкий может лишиться поддержки избирателей. Поляков откровенно пугает, что в случае победы он продолжит милитаристскую политику. Ведь в планах – нарастить мощь армии до 300 тысяч человек. 

Тихая подготовка Варшавы к войне и выход из конвенции о запрещении противопехотных мин вызывает в обществе большую тревогу. По последним опросам, более 63 % жителей страны уже опасаются за существование Польши как государства. А почти 37 % готовы покинуть страну в случае угрозы. 

В СМИ появился компромат на кандидатов в президенты Польши-2

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu:
Безопасность – это не то, чтобы втягивать нас в войну или подталкивать нас к войне. А сейчас польский политический класс, в принципе, без исключений, независимо, левые, правые, они согласны в том, что надо готовиться к неминуемой войне с Россией. Ну раз так, тогда о чем вообще разговор? Если мы готовимся к войне, тогда предупредите людей, что они просто исчезнут. Потому что это не будет война как во дворе двух мальчиков. Это будет война серьезная, полномасштабная. Не исключаем ядерных ударов, пусть даже тактического оружия.

Пока кандидаты в президенты поливают друг друга грязью и пытаются любыми средствами завоевать симпатии поляков, миллионы рядовых граждан волнуют насущные проблемы – постоянное удорожание жизни и падение ее уровня.

Не прибавил оптимизма и отчет центрального статистического управления 15 мая. По данным ведомства, в апреле цены на товары и услуги выросли почти на 4,5 %. А поляки так и не услышали от кандидатов реальных рецептов по решению насущных проблем в обществе. Видимо, в большой политике не до таких «мелочей жизни».

# Выборы в Польше # Новости Польши # Мачей Вишневский # Международная политика

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