В СМИ появился компромат на кандидатов в президенты Польши

В Польше борьба за высший государственный пост быстро превращается в настоящую войну, в которой главные бойцы – Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий – не стесняются никаких средств и методов, чтобы утопить друг друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их предвыборные штабы вываливают в СМИ кучу компромата в желании очернить конкурента и в результате лишить его голосов избирателей.

Так выяснилось, что один из фаворитов гонки господин Тшасковский, будучи мэром Варшавы, злоупотребляя своим положением, решил продать за несколько десятков миллионов злотых дом в историческом месте столицы, выселив из него жильцов.

И тут же героем скандала оказался главный соперник Тшасковского – Навроцкий. Как выяснилось, он обманом завладел квартирой пенсионера, отправив пожилого человека в дом престарелых. Эта история вызвала возмущение даже в партии «Право и справедливость», которая и выдвинула Навроцкого в кандидаты. Скандал действительно может стоить ему голосов. Хотя это не единственная причина, по которой Навроцкий может лишиться поддержки избирателей. Поляков откровенно пугает, что в случае победы он продолжит милитаристскую политику. Ведь в планах – нарастить мощь армии до 300 тысяч человек.

Тихая подготовка Варшавы к войне и выход из конвенции о запрещении противопехотных мин вызывает в обществе большую тревогу. По последним опросам, более 63 % жителей страны уже опасаются за существование Польши как государства. А почти 37 % готовы покинуть страну в случае угрозы.