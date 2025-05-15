Россия рассматривает эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле – Мединский

Владимир Мединский выступил с заявлением для СМИ в Стамбуле, трансляцию передали РИА Новости.

«Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который был прерван украинской стороной три года назад», – заявил глава переговорной делегации России.

Он также отметил, что делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для переговоров. И добавил, что текущая задача – «рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта».