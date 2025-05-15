Латвия и Литва объявили о повышении военных расходов

На самой окраине Евросоюза пытаются всеми силами угодить центру и буквально заставляют своих граждан поверить в то, что безопасности угрожают восточные соседи, то есть мы. Такова позиция властей Литвы и Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для продвижения этой идеи в массы здесь не жалеют ни сил, ни средств. Причем последних – особенно. Прикрываясь страшилками про агрессивную Беларусь и Россию, они буквально опустошают государственные бюджеты.

И Рига, и Вильнюс собираются нарастить военные расходы до 5 % ВВП со следующего года. Сегодня этот показатель – около четырех. А литовский министр обороны и вовсе решила перещеголять своего латвийского коллегу и сообщила, что Вильнюс готов поднять эту планку до 6 %. Только в азарте забыла сказать, что денег на это в казне нет. Литва рассчитывала на подпитку из Брюсселя, но тот отказал. Теперь Вильнюсу придется брать кредит, за который расплачиваться будут рядовые жители страны.