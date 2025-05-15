Встреча Эрдогана и Зеленского в Анкаре длилась три часа

Встреча президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского завершилась в Анкаре спустя 3 часа, пишет РИА Новости.

Украинский лидер сообщил, что после встречи озвучит позицию Киева по переговорному процессу с российской стороной. В Стамбуле находится делегация РФ по переговорам с Украиной, которая ждет начала встречи. Первые за последние три года прямые переговоры Москвы и Киева должны были утром 15 мая состояться в Турции. Затем СМИ сообщили, что встреча в Стамбуле перенесена на вторую половину дня.

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