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Новости по тегу #Мачей Вишневский

Что писали польские СМИ о ситуации на белорусско-польской границе в 2021-м? Рассказал Вишневский
28 июня 2026 19:40

Что писали польские СМИ о ситуации на белорусско-польской границе в 2021-м? Рассказал Вишневский

Польша не будет импортировать энергию из Беларуси – Вишневский ответил почему
08 февраля 2026 19:30

Польша не будет импортировать энергию из Беларуси – Вишневский ответил почему

Сработает ли мирный план Трампа и кто поставит точку в украинском конфликте? Анонс ток-шоу «Мнения»
06 декабря 2025 14:04

Сработает ли мирный план Трампа и кто поставит точку в украинском конфликте? Анонс ток-шоу «Мнения»

Образ России как врага существует в Польше с 90-х – главред польского информационного портала
19 октября 2025 19:18

Образ России как врага существует в Польше с 90-х – главред польского информационного портала

Попытка Запада поставить «железный занавес» обречена на провал – Мачей Вишневский
19 октября 2025 19:07

Попытка Запада поставить «железный занавес» обречена на провал – Мачей Вишневский

Запад возводит новый «железный занавес» – кому это нужно и для чего? Обсудим в ток-шоу «Мнения»
18 октября 2025 16:02

Запад возводит новый «железный занавес» – кому это нужно и для чего? Обсудим в ток-шоу «Мнения»

В СМИ появился компромат на кандидатов в президенты Польши
15 мая 2025 17:09

В СМИ появился компромат на кандидатов в президенты Польши

В Польше определились фавориты президентской гонки
14 мая 2025 16:59

В Польше определились фавориты президентской гонки

Более 30 % поляков неудовлетворительно оценили состояние своей армии
01 октября 2024 17:01

Более 30 % поляков неудовлетворительно оценили состояние своей армии

В Польше таксистов-иностранцев обязали иметь местные водительские удостоверения
23 июня 2024 17:27

В Польше таксистов-иностранцев обязали иметь местные водительские удостоверения

Польский эксперт прокомментировал новые правила применения оружия военными страны
18 июня 2024 16:56

Польский эксперт прокомментировал новые правила применения оружия военными страны

Серьёзных потрясений ждать не стоит – польский эксперт о выборах в Европарламент
08 июня 2024 16:48

Серьёзных потрясений ждать не стоит – польский эксперт о выборах в Европарламент