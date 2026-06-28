«Закончилось тем, что Польша построила стену на польско-белорусской границе».
«Польша не будет импортировать электроэнергию из Беларуси по двум причинам. Во-первых, никто этого не разрешит. А во-вторых, это была бы потеря лица для польских властей, которые поливают грязью соседнюю страну».
Смотрите в это воскресенье, 7 декабря, в 22:00 на «РТР-Беларусь».
Когда к власти пришел Владимир Путин и начал собирать Россию, показывать, что у нее есть свои интересы, риторика резко изменилась, что Россия угрожает Польше, – рассказал Мачей Вишневский.
«Это просто попытка как будто закрыть весь мир для коллективного Запада. Просто его не существует», – считает главред польского информационного портала.
Смотрите 19 октября в 22:00 на РТР-Беларусь.
В Польше борьба за высший государственный пост быстро превращается в настоящую войну, в которой главные бойцы – Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий – не стесняются никаких средств и методов, чтобы утопить друг друга.
Предстоящие в Польше президентские выборы уже назвали самыми скандальными за пару десятилетий.
Польша бредит созданием самой сильной сухопутной армии в Европе и не жалеет денег на военные нужды. Но пока планы так и остаются не реализованными.
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