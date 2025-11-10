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В Словакии произошла авария на железной дороге – есть пострадавшие

10 ноября 2025 07:48
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Не менее 30 человек пострадали в результате столкновения двух поездов на юго-западе Словакии накануне. 18 из них госпитализированы с тяжелыми травмами. О погибших не сообщается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словакии произошла авария на железной дороге – есть пострадавшие-2

Авария произошла на участке железной дороги между Братиславой и городом Пезинок. На место ЧП направили спасателей, пожарных и бригады скорой медицинской помощи. Вероятной причиной аварии мог стать проезд одного из составов на красных свет. Столкновение было лобовым, в результате удара с рельсов частично сошел вагон одного из поездов. Всего в пострадавшей электричке ехало 800 пассажиров, преимущественно студенты. В связи с произошедшим премьер-министр Словакии созвал заседание правительства.

# Словакия # Авария # Авария поездов

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