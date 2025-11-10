Жители графства Оксфордшир будут ждать ремонта дороги 103 года

Жители британского графства Оксфордшир попросили власти починить дорогу, которую не ремонтировали 40 лет. Им ответили, что надо подождать еще 103 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновники объясняют столь длительный срок тем, что это средний межремонтный период по стране. Причем сама проблема износа дорог – общенациональная из-за ограниченного финансирования. Все эти десятилетия дорожное покрытие лишь латают, но с наступлением морозов выбоины появляются вновь, что делает дорогу небезопасной.