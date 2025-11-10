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Жители графства Оксфордшир будут ждать ремонта дороги 103 года

10 ноября 2025 07:05
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Жители британского графства Оксфордшир попросили власти починить дорогу, которую не ремонтировали 40 лет. Им ответили, что надо подождать еще 103 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители графства Оксфордшир будут ждать ремонта дороги 103 года-2

Чиновники объясняют столь длительный срок тем, что это средний межремонтный период по стране. Причем сама проблема износа дорог – общенациональная из-за ограниченного финансирования. Все эти десятилетия дорожное покрытие лишь латают, но с наступлением морозов выбоины появляются вновь, что делает дорогу небезопасной. 

# Ремонт # Великобритания

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