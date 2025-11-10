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За три года поддержка украинцев в Польше снизилась с 94% до 48%

10 ноября 2025 06:41
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В докладе польского Центра изучения общественного мнения утверждается, что за последние три года поддержка украинцев в стране значительно снизилась – с 94 до 48 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За три года поддержка украинцев в Польше снизилась с 94% до 48%-2

Каждый второй поляк считает пособия «слишком щедрыми». Причем меньшую готовность поддерживать прием украинских беженцев демонстрируют женщины, молодежь и жители сельских районов. Также почти 60 % орошенных считают, что финансовые льготы должны быть доступны только тем украинцам, которые работают и платят налоги в Польше. Около четверти поляков и вовсе высказались против любой финансовой помощи украинцам.

# Международная политика

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