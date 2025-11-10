За три года поддержка украинцев в Польше снизилась с 94% до 48%

В докладе польского Центра изучения общественного мнения утверждается, что за последние три года поддержка украинцев в стране значительно снизилась – с 94 до 48 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый второй поляк считает пособия «слишком щедрыми». Причем меньшую готовность поддерживать прием украинских беженцев демонстрируют женщины, молодежь и жители сельских районов. Также почти 60 % орошенных считают, что финансовые льготы должны быть доступны только тем украинцам, которые работают и платят налоги в Польше. Около четверти поляков и вовсе высказались против любой финансовой помощи украинцам.