В Колумбии проходит саммит латиноамериканских стран и ЕС

В Колумбии проходит саммит Сообщества латиноамериканских и карибских государств и Европейского союза. Форум собрал более 40 глав государств и правительств, а также дипломатов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке – укрепление торговых связей и борьба с организованной преступностью. Существенное влияние на ход саммита оказывают внешние факторы. Речь о наращивании американской военной группировки до 16 тысяч человек в южной части Карибского бассейна.

На этом фоне происходят удары по судам под предлогом борьбы с наркотрафиком, а также звучат угрозы вторжения в Венесуэлу. Министр иностранных дел Бразилии заявил, что на саммите не исключено принятие специальной декларации в поддержку Каракаса.