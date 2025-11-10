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В Колумбии проходит саммит латиноамериканских стран и ЕС

10 ноября 2025 06:38
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В Колумбии проходит саммит Сообщества латиноамериканских и карибских государств и Европейского союза. Форум собрал более 40 глав государств и правительств, а также дипломатов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Колумбии проходит саммит латиноамериканских стран и ЕС-2

На повестке – укрепление торговых связей и борьба с организованной преступностью. Существенное влияние на ход саммита оказывают внешние факторы. Речь о наращивании американской военной группировки до 16 тысяч человек в южной части Карибского бассейна. 

На этом фоне происходят удары по судам под предлогом борьбы с наркотрафиком, а также звучат угрозы вторжения в Венесуэлу. Министр иностранных дел Бразилии заявил, что на саммите не исключено принятие специальной декларации в поддержку Каракаса.

# Международная политика

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