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В силу вступил объявленный Путиным односторонний режим прекращения огня

08 мая 2025 07:54
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Вступило в силу перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В силу вступил объявленный Путиным односторонний режим прекращения огня-2

Решение принято по гуманитарным соображениям и действует с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Все боевые действия на этот период приостанавливаются. Ожидается, что украинская сторона последует этому примеру. Как заявили в Кремле, в случае нарушения перемирия будет дан адекватный и эффективный ответ. 

# Владимир Путин # Россия # Украина # Международная политика

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