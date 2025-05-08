В силу вступил объявленный Путиным односторонний режим прекращения огня

Решение принято по гуманитарным соображениям и действует с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Все боевые действия на этот период приостанавливаются. Ожидается, что украинская сторона последует этому примеру. Как заявили в Кремле, в случае нарушения перемирия будет дан адекватный и эффективный ответ.