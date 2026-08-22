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22-летний пинчанин покоряет рэпом на белорусском языке

22 августа 2026 12:23
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Полесский рэп, как вам такое направление в музыке? А оно может стать мировым, между прочим.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Иван Дорошенко, рэп-исполнитель.

22-летний пинчанин покоряет рэпом на белорусском языке-2

Юрий Царев, ведущий:
Введем наших зрителей в курс дела. Иван пишет и исполняет песни на белорусском языке. В свои 22 года у него уже более 15 собственных песен, участие в телепроекте, первые серьезные заказы и небольшая студия звукозаписи прямо в квартире.

Подробности смотрите в видео.

# Музыка

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