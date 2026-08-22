22-летний пинчанин покоряет рэпом на белорусском языке

Экскурсия для представительниц Минской области прошла во Дворце Независимости

22 августа Дворец Независимости посещают около 120 человек. Это труженицы села, врачи, учителя, работники культуры и промышленности. Каждая из них – пример того, как быть успешной в профессии, а также любящей мамой и женой.