22-летний пинчанин покоряет рэпом на белорусском языке

Полесский рэп, как вам такое направление в музыке? А оно может стать мировым, между прочим.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Иван Дорошенко, рэп-исполнитель.
Полесский рэп, как вам такое направление в музыке? А оно может стать мировым, между прочим.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Иван Дорошенко, рэп-исполнитель.
Юрий Царев, ведущий:
Введем наших зрителей в курс дела. Иван пишет и исполняет песни на белорусском языке. В свои 22 года у него уже более 15 собственных песен, участие в телепроекте, первые серьезные заказы и небольшая студия звукозаписи прямо в квартире.
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