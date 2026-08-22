Путин назвал ключевое условие для победы России

Успех страны и достижение поставленных целей складываются из усилий абсолютно каждого гражданина, а не только действий на линии фронта. Об этом заявил Владимир Путин, выступая в Москве на партийном форуме «Единой России», пишет РИА Новости.

Президент России подчеркнул, что сегодня ключевую роль играют три фактора: сплоченность общества и консолидация сил внутри страны, героизм и стойкость российских военнослужащих – солдат и офицеров, отдача каждого человека на своем привычном рабочем месте.

По словам Владимира Путина, честный и ответственный труд в тылу – это тот самый фундамент, который приближает общий результат. Качественное выполнение повседневных обязанностей на рабочем месте становится прямым вкладом в будущее государства.

Речь главы государства прозвучала в ходе второго этапа XXIII съезда правящей партии, где обсуждались ключевые задачи развития страны.

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