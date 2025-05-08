Черный дым. В Ватикане конклав не смог с первого раза избрать Папу Римского

Конклав в Ватикане, который должен избрать нового Папу Римского, первый тур не состоялся: из трубы Сикстинской капеллы пошел черный дым. При этом процесс голосования затянулся на два часа дольше, чем планировалось. Об этом пишет РИА Новости.

В голосовании участвуют 133 кардинала. Для того чтобы победить, кандидату необходимо набрать не менее 89 голосов. На площади Святого Петра тысячи прихожан с разочарованием восприняли известие о несостоявшемся голосовании и начали расходиться.

В ближайшие дни голосование будет продолжено, в два приема – утром и вечером. Результаты голосования будут объявлены с помощью дыма – черного (в случае неизбрания Папы) или белого ( в случае успеха).

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет от инсульта. Он руководил католической церковью с 2013 года и был похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре.