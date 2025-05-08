Вступило в силу перемирие, объявленное Путиным к 80-летию Победы

Россия прекращает военные действия на 72 часа с 8 по 11 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, о чем объявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Зеленский отверг перемирие, и российские войска готовы отразить атаки, если Украина нарушит его. Официальный пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что новых указаний по этому вопросу не поступало. В среду вечером Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотника, но российская ПВО отразила его.

Это уже третье прекращение огня в рамках спецоперации: первое было на Рождество 2023 года, второе – на Пасху, но оба не были соблюдены Украиной.