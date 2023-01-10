В Швейцарии +20! Горнолыжные курорты прощаются с туристами

Новости Швейцарии. Горнолыжные курорты Швейцарии прощаются с туристами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рекордно теплая погода буквально испортила отдых любителям заснеженных трасс и крутых склонов. Столбик термометра поднялся до 20 градусов по Цельсию, а вот доходы курортов, наоборот, снизились. В результате часть из них были вынуждены закрыться.

Элисса Тейлор, жительница США:

Понятно, что ситуация неприятная, но в целом для меня это не так страшно. Я думаю, местным жителям гораздо хуже. Они зарабатывают на этих курортах, снег приносит им доходы. А теперь прокат инвентаря пустует. А людям ведь надо на что-то жить.