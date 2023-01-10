«Сканирует окружающую среду и ориентируется в пространстве». Умную коляску создала пара из США

Новости США. Умная коляска с автономным управлением произвела фурор на выставке в Лас-Вегасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интересно, что авторы идеи и разработчики – муж и жена из Ванкувера. И эта детская коляска – их первый стартап. Ей даже дали имя – Элла. Она оснащена искусственным интеллектом, компьютерным зрением, а вокруг нее установлены датчики, которые отвечают за безопасность.

Энн Хангер, разработчица:

Элла – самая умная коляска в мире. Она сканирует окружающую среду и ориентируется в пространстве. Вы можете включить ее через наше приложение, а сами сделать перерыв. Оставлять в ней ребенка безопасно. Коляска не уедет далеко и остановится, когда вы пропадете из зоны видимости.