«Сканирует окружающую среду и ориентируется в пространстве». Умную коляску создала пара из США
Новости США. Умная коляска с автономным управлением произвела фурор на выставке в Лас-Вегасе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интересно, что авторы идеи и разработчики – муж и жена из Ванкувера. И эта детская коляска – их первый стартап. Ей даже дали имя – Элла. Она оснащена искусственным интеллектом, компьютерным зрением, а вокруг нее установлены датчики, которые отвечают за безопасность.
Энн Хангер, разработчица:
Элла – самая умная коляска в мире. Она сканирует окружающую среду и ориентируется в пространстве. Вы можете включить ее через наше приложение, а сами сделать перерыв. Оставлять в ней ребенка безопасно. Коляска не уедет далеко и остановится, когда вы пропадете из зоны видимости.
Конечно, эта коляска премиум-класса. Цены на нее начинаются от 3 500 долларов. Но как говорят разработчики, тут есть за что платить. Например, коляска может сама укачать ребенка – для этого есть специальная функция.
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