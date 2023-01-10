«Ремесленное сафари» в Индии. Почему это так привлекает туристов?

Новости Индии. «Ремесленное сафари» привлекает все больше туристов в индийский город Кашмир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Маршрут проходит по узким улочкам, где расположены мастерские и магазинчики местных умельцев. Прямо здесь, например, производят пашмину – элитный кашемир.

Несмотря на высокое качество и, казалось бы, соответствующую стоимость, зарабатывают жители Индии на этом немного. Примерно 5 долларов в день. Всего ремеслом в стране занимаются более 250 тысяч человек. Возможно, ситуация была бы лучше, если бы не товары из Ирана и Китая. Они очень дешевые. К тому же фабричные изделия часто выдают за ручную работу. Исправить ситуацию местные власти хотят с помощью нового проекта. Его суть в прямой связи мастеров и покупателей.