Из-за наводнений в Калифорнии объявлен режим ЧС

Новости США. 12 человек погибли при сильных наводнениях в Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки тысяч жителей побережья получили приказ немедленно покинуть дома и перебраться в безопасные места. Власти боятся не столько прибывающей воды, сколько многочисленных оползней. О высоком риске их схода предупредили специалисты. В 17 районах штата уже провели обязательную эвакуацию. Из-за стихии в Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации.