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Из-за наводнений в Калифорнии объявлен режим ЧС

10 января 2023 10:13
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Новости США. 12 человек погибли при сильных наводнениях в Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за наводнений в Калифорнии объявлен режим ЧС-1

Десятки тысяч жителей побережья получили приказ немедленно покинуть дома и перебраться в безопасные места. Власти боятся не столько прибывающей воды, сколько многочисленных оползней. О высоком риске их схода предупредили специалисты. В 17 районах штата уже провели обязательную эвакуацию. Из-за стихии в Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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