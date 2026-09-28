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Новости по тегу #Новости Швейцарии

На референдуме в Швейцарии избиратели отклонили инициативу об ужесточении нейтралитета
28 сентября 2026 06:28

На референдуме в Швейцарии избиратели отклонили инициативу об ужесточении нейтралитета

В Швейцарии в ДТП с туристическим автобусом погибли 5 человек
11 сентября 2026 12:49

В Швейцарии в ДТП с туристическим автобусом погибли 5 человек

В швейцарском городе Арау на ночной вечеринке произошла стрельба – один человек погиб
30 августа 2026 10:59

В швейцарском городе Арау на ночной вечеринке произошла стрельба – один человек погиб

Засуха в Швейцарии привела к запрету полива газонов и закрытию бассейнов
15 августа 2026 12:08

Засуха в Швейцарии привела к запрету полива газонов и закрытию бассейнов

Мужчина с ножом ранил трех человек на вокзале в Швейцарии
29 мая 2026 06:34

Мужчина с ножом ранил трех человек на вокзале в Швейцарии

На Швейцарию обрушились проливные дожди
01 июля 2024 07:34

На Швейцарию обрушились проливные дожди

Соединённые Штаты Америки выделят Украине 1,5 млрд долларов
15 июня 2024 17:07

Соединённые Штаты Америки выделят Украине 1,5 млрд долларов

Правящая в Швейцарии партия предложила отказаться от антироссийских санкций
12 апреля 2024 12:27

Правящая в Швейцарии партия предложила отказаться от антироссийских санкций

Швейцарские аграрии вышли на протесты. Каких решений они ждут от правительства?
04 февраля 2024 14:26

Швейцарские аграрии вышли на протесты. Каких решений они ждут от правительства?

В Швейцарии индекс нехватки рабочей силы вырос на 24%
29 ноября 2023 19:07

В Швейцарии индекс нехватки рабочей силы вырос на 24%

В Швейцарии старую антенну переделали в солнечную панель
20 октября 2023 10:43

В Швейцарии старую антенну переделали в солнечную панель

В Швейцарии наблюдается острая нехватка врачей – молодёжь неохотно приходит в профессию
18 октября 2023 17:35

В Швейцарии наблюдается острая нехватка врачей – молодёжь неохотно приходит в профессию