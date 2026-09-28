Новости по тегу #Новости Швейцарии

Против поправок высказались почти 69% граждан.
Туристический автобус из Нидерландов на полной скорости врезался в дорожное ограждение, после чего перевернулся.
Еще пятеро получили ранения, некоторые из них – тяжелые.
Из-за высохших пастбищ фермеры вынуждены расходовать зимние запасы кормов, а в западных районах массово гибнет рыба. Кризис затронул и логистику. Судоходные компании вынуждены откладывать рейсы из-за мелководья.
По словам очевидцев, мужчина неожиданно начал наносить удары по случайным людям, после чего выбежал из вестибюля вокзала.
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