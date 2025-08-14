Свыше 70 человек пострадали в ходе беспорядков в Сербии

Более 70 человек, в том числе 16 полицейских, пострадали в ходе беспорядков, которые устроили в Сербии противники действующей власти. Однако, как сообщили в МВД, это число может многократно возрасти. Тысячи демонстрантов вышли на улицы Нови-Сада и других городов, требуя отставки главы государства и роспуска правительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие обвинили власти в коррупции, в связях с организованной преступностью, насилии в отношении политических конкурентов и ограничении свободы СМИ. Свое мнение митингующие выражали довольно агрессивно. Они без причины нападали на обычных прохожих, забрасывали петардами госучреждения и полицейских, которые безуспешно призывали их покинуть улицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал протестующих проявить волю и отказаться от насилия.

Александр Вучич, президент Сербии:

В Нови-Саде творились ужасные вещи, и демонстранты продолжают их совершать. Но если бы они проявили волю и желание решать проблемы мирно, то в конечном итоге мы бы смогли договориться.

Ситуация окончательно стала выходить из-под контроля, когда на улицы вышли сторонники президента. Между демонстрантами вспыхнули ожесточенные столкновения. В дело пришлось вмешаться усиленным нарядам полиции. В результате нескольких часов уличных боев им удалось развести противоборствующие стороны и навести порядок.