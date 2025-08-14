В США прошли акции против антимиграционной политики властей

В США продолжаются акции против жесткой антимиграционной политики, которую проводит администрация Белого дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицах Лос-Анджелеса звучали призывы прекратить рейды полиции в поисках нелегалов. По мнению протестующих, власти нарушают базовые права человека.

Часто правоохранители врываются в магазины и учреждения, применяют неоправданную силу и жестокость даже к тем, кто находится в стране на законных основаниях. Людей могут задерживать и помещать под стражу без предъявления обвинений.