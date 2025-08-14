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В США прошли акции против антимиграционной политики властей

14 августа 2025 07:38
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В США продолжаются акции против жесткой антимиграционной политики, которую проводит администрация Белого дома, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США прошли акции против антимиграционной политики властей-2

На улицах Лос-Анджелеса звучали призывы прекратить рейды полиции в поисках нелегалов. По мнению протестующих, власти нарушают базовые права человека. 

Часто правоохранители врываются в магазины и учреждения, применяют неоправданную силу и жестокость даже к тем, кто находится в стране на законных основаниях. Людей могут задерживать и помещать под стражу без предъявления обвинений. 

# США # Протесты

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