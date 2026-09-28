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Новости по тегу #Новости Сербии

Александр Вучич официально ушел в отставку с поста президента Сербии
28 сентября 2026 08:08

Александр Вучич официально ушел в отставку с поста президента Сербии

Президент Сербии распустил парламент и назначил досрочные выборы
09 сентября 2026 18:10

Президент Сербии распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Сербии заявил о своей возможной отставке
25 мая 2026 11:48

Президент Сербии заявил о своей возможной отставке

Сербия впервые в своей истории проводит совместные военные учения с НАТО
14 мая 2026 06:06

Сербия впервые в своей истории проводит совместные военные учения с НАТО

Сербия вновь охвачена масштабными акциями протеста фермеров
25 февраля 2026 08:28

Сербия вновь охвачена масштабными акциями протеста фермеров

Около 40 человек задержаны за беспорядки возле парламента Сербии
03 ноября 2025 06:58

Около 40 человек задержаны за беспорядки возле парламента Сербии

Десятки тысяч сербов собрались на общенациональный марш памяти в Нови-Саде
01 ноября 2025 13:58

Десятки тысяч сербов собрались на общенациональный марш памяти в Нови-Саде

В Сербии тысячи радикально настроенных демонстрантов вступили в стычки с полицией
06 сентября 2025 16:43

В Сербии тысячи радикально настроенных демонстрантов вступили в стычки с полицией

Свыше 70 человек пострадали в ходе беспорядков в Сербии
14 августа 2025 07:58

Свыше 70 человек пострадали в ходе беспорядков в Сербии

В Белграде устранили последствия протестов, на которые вышли более 30 тыс. человек
29 июня 2025 10:37

В Белграде устранили последствия протестов, на которые вышли более 30 тыс. человек

Более 30 тыс. человек вышли на улицы Белграда, требуя досрочных парламентских выборов
29 июня 2025 07:56

Более 30 тыс. человек вышли на улицы Белграда, требуя досрочных парламентских выборов

Отставка правительства, досрочные выборы и фейки в СМИ – в Сербии не утихают протесты
23 марта 2025 16:49

Отставка правительства, досрочные выборы и фейки в СМИ – в Сербии не утихают протесты