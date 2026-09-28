Новости по тегу #Новости Сербии

Срок полномочий Вучича истекал только в 2027 году. Однако политик намерен бороться за пост премьер‑министра.
9 сентября Президент Сербии Александр Вучич официально распустил парламент и назначил досрочные выборы на 25 октября. Указ президента закрепил инициативу правительства и вступил в силу сразу после публикации.
Ранее глава государства подчеркивал, что не станет менять Конституцию ради сохранения власти. Это сенсационное признание Вучич сделал в начале своего визита в Китай.
В маневрах задействованы около тысячи военнослужащих из Италии, Румынии и Турции.
Тысячи тракторов заблокировали основные шоссе страны и въехали на улицы городов. В осаду взяты мэрии и издания районных администраций.
Вместо мирного митинга они стали строить баррикады и поджигать мусорные баки.
К месту трагедии люди прибыли со всей Сербии и заполнили главные улицы Нови-Сада. Среди них – тысячи студентов, которые пешком преодолели до 400 километров от своих родных городов. Граждане почтили память каждой жертвы 16 минутами молчания.
Самым многочисленным стал митинг в университетском городе Нови-Сад, собрав 7 тысяч человек.
Однако, как сообщили в МВД, это число может многократно возрасти.
По информации полиции, в ходе субботних беспорядков пострадали 48 сотрудников МВД и двое гражданских, Десятки человек были задержаны.
Ранее протестующие поставили ультиматум президенту принять решение о роспуске правительства до субботы, однако он был отклонен.
В Сербии продолжаются антиправительственные протесты студентов и оппозиции. Их центром стал второй по величине город страны Нови-Сад, где в ноябре 2024 года на вокзале обрушилась конструкция и погибли 15 человек.
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