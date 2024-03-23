Задержаны 11 человек! Что известно о теракте в «Крокусе» – последние данные о происшествии

В России 24 марта объявлено Днем общенационального траура. Данные о погибших постоянно обновляются. Известно, что в списке жертв не менее 130 человек. Случившееся российский лидер назвал целенаправленным массовым убийством мирных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В телеобращении к соотечественникам Владимир Путин заверил, что спецслужбы и правоохранители выявляют всех пособников террористов, напавших на «Крокус Сити Холл». Уже задержаны 11 человек, причастных к трагедии.