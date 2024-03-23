Задержаны 11 человек! Что известно о теракте в «Крокусе» – последние данные о происшествии
В России 24 марта объявлено Днем общенационального траура. Данные о погибших постоянно обновляются. Известно, что в списке жертв не менее 130 человек. Случившееся российский лидер назвал целенаправленным массовым убийством мирных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В телеобращении к соотечественникам Владимир Путин заверил, что спецслужбы и правоохранители выявляют всех пособников террористов, напавших на «Крокус Сити Холл». Уже задержаны 11 человек, причастных к трагедии.
Что еще известно к этому моменту – в нашем следующем материале.
Это кадры задержания террористов в Брянской области. Один из них пытался сбежать в лес, чтобы позже перебраться на украинскую территорию. План провалился, и теперь он вместе с подельниками дает показания российским спецслужбам. Нападавший рассказал о связи с заказчиком – она проводилась посредством мессенджера Telegram, о вербовке и оплате. Подозреваемый даже назвал обещанную за убийство людей сумму. Работодатель оценил человеческие жизни в 500 тысяч российских рублей.
– За деньги предлагали такие дела делать.
– Какие дела, что он тебе конкретно сказал?
– Убийства.
– Кого убить?
– Место они скинули.
– Они сказали конкретно, кого убивать?
– Людей, без разницы кого.
Ранее все в той же Брянской области был обнаружен автомобиль, на котором передвигались подозреваемые. Водитель пытался скрыться. Началась перестрелка. Машину удалось остановить, в ней правоохранители нашли пистолет, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана. Следователи уже проводят все необходимые экспертизы. Вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, они также изъяли и с места трагедии.
Пожарные целый день боролись с очагами возгорания. Зрительный зал уничтожен полностью. Верхний этаж выгорел дотла. Кровля обрушилась. Металлические куски крыши обвалились на землю. Ночью огонь полыхал на площади почти в 13 тысяч квадратных метров. Основной этап локализации завершен. Вертолеты сбросили на горящее здание порядка 160 тонн воды.
Борьбу за жизнь уцелевших ведут медики. Мэр столицы Сергей Собянин посетил пациентов Боткинской больницы.
Сергей Собянин, мэр Москвы:
Несмотря на ужасную трагическую ситуацию, считаю, что террористы не добились своего. Они пытались запугать, посеять страх. На самом деле, мы становимся в таких ситуациях еще более мужественными, сплоченными.
Подробности в видео.