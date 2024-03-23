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Путин: мы найдем и покараем каждого за теракт в «Крокусе»

23 марта 2024 15:39
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что все причастные к преступлению в «Крокус Сити Холле» будут наказаны. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы покараем каждого», – сказал Путин.

Оно направлено против РФ и ее народа. ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в «Крокус Сити Холле». В результате погибли 115 человек, но количество жертв возросло до 143.

Террористы использовали заблаговременно спрятанное оружие и попытались сбежать на автомобиле в направлении украинской границы.

В итоге операции спецслужб были проведены задержания 11 человек, в том числе 4 террористов, принимавших непосредственное участие в нападении.

# Теракт # Владимир Путин

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