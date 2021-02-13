В Риме +8, в Вильнюсе -10. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 февраля

Свежий климатический расклад в Старом Свете. В столице любви синоптики обещают без осадков. Столбик термометра в Париже покажет +4°С, рассказали в программе «Плюс-минус». Снег прекратится, но станет холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю В Вене +1°С, без осадков. В Риме небольшой дождь и 8 градусов тепла. В Мадриде – плюс 11°С и возможен дождь.

В столице Болгарии синоптики обещают -5°С, здесь возможен снег. А в Анкаре не исключены осадки в виде дождя, по прогнозам синоптиков, здесь +2°С. В Афинах мокрый снег и +5°С.

Далее о погоде в Прибалтике. В Риге обещают -5°С, здесь возможен снег, в Вильнюсе синоптики прогнозируют -10°С и без осадков. В Варшаве -5°С, возможен небольшой снег.