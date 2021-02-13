Сильный снегопад в Украине. Во Львове на улицах выпали метровые сугробы

Новости Украины. Снежный шторм накрыл Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Львове выросли метровые сугробы. В двух областях – Волынской и Ивано-Франковской – ограничили движение грузовых автомобилей.

Сил для расчистки дорог явно не хватает, хотя речь идет о более двух тысячах единиц техники.