Прямой эфир

Сильный снегопад в Украине. Во Львове на улицах выпали метровые сугробы

13 февраля 2021 15:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Снежный шторм накрыл Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный снегопад в Украине. Во Львове на улицах выпали метровые сугробы-1

Во Львове выросли метровые сугробы. В двух областях – Волынской и Ивано-Франковской – ограничили движение грузовых автомобилей. 

Сильный снегопад в Украине. Во Львове на улицах выпали метровые сугробы-4

Сил для расчистки дорог явно не хватает, хотя речь идет о более двух тысячах единиц техники.

Сильный снегопад в Украине. Во Львове на улицах выпали метровые сугробы-7

В связи со снегопадами украинским школьникам рекомендовано перейти на дистанционное обучение.

# Погода # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв на заводе в Индии: погибли не менее 16 человек
13 февраля 2021 13:14

Взрыв на заводе в Индии: погибли не менее 16 человек

В Италии будет приведён к присяге кабмин Марио Драги
13 февраля 2021 13:13

В Италии будет приведён к присяге кабмин Марио Драги

Шарм-эль-Шейх обнесли 36-километровой бетонной стеной с колючей проволокой
10 февраля 2021 13:08

Шарм-эль-Шейх обнесли 36-километровой бетонной стеной с колючей проволокой