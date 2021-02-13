Снег прекратится, но станет холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Новости Беларуси. По информации метеослужбы, зима не готова сдавать свои позиции, рассказали в программе «Плюс-минус». С 15 по 17 февраля погодные условия на территории страны будет определять холодная неустойчивая воздушная масса арктического происхождения. Температура воздуха во второй декаде февраля, как ожидается, будет ниже климатической нормы.

Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В первой половине рабочей недели погода в стране будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса арктического происхождения. На большей части территории республики пройдет кратковременный снег. Температура воздуха в ночные часы по стране будет находиться в пределах от -13°С до -22°С, при прояснениях она будет понижаться до -24-25°С. Дневной фон температур в первой половине рабочей недели будет колебаться от -3°С до -15°С.