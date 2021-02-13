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Снег прекратится, но станет холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю

13 февраля 2021 20:37
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Новости Беларуси. По информации метеослужбы, зима не готова сдавать свои позиции, рассказали в программе «Плюс-минус».

С 15 по 17 февраля погодные условия на территории страны будет определять холодная неустойчивая воздушная масса арктического происхождения. Температура воздуха во второй декаде февраля, как ожидается, будет ниже климатической нормы.

Снег прекратится, но станет холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В первой половине рабочей недели погода в стране будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса арктического происхождения. На большей части территории республики пройдет кратковременный снег. Температура воздуха в ночные часы по стране будет находиться в пределах от -13°С до -22°С, при прояснениях она будет понижаться до -24-25°С. Дневной фон температур в первой половине рабочей недели будет колебаться от -3°С до -15°С.

Снег прекратится, но станет холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

В дальнейшем Беларусь попадет под влияние антициклона, прояснений станет больше, осадки прекратятся, но усилятся морозы. Уже в ночные часы по стране температура воздуха будет понижаться до -17-24°С, а при прояснениях в отдельных районах воздух будет выхолаживаться до -25-28°С. Дневной фон температур тоже станет ниже. Максимальная температура днем в эти дни будет находиться в пределах от -7°С до -14°С, а местами -15-16°С.

Снег прекратится, но станет холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю-7

Снег прекратится, но станет холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю-9

Снег прекратится, но станет холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю-11

Снег прекратится, но станет холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю-13

Снег прекратится, но станет холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю-15

Снег прекратится, но станет холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю-17

Снег прекратится, но станет холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю-19

Снег прекратится, но станет холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю-21

Снег прекратится, но станет холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю-23

Снег прекратится, но станет холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю-25

Снег прекратится, но станет холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю-27

Снег прекратится, но станет холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю-29

# Погода в Беларуси # общество # Марина Грицкевич # Юлия Самусенко # Фотофакт

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