Снег прекратится, но станет холоднее. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Новости Беларуси. По информации метеослужбы, зима не готова сдавать свои позиции, рассказали в программе «Плюс-минус».
С 15 по 17 февраля погодные условия на территории страны будет определять холодная неустойчивая воздушная масса арктического происхождения. Температура воздуха во второй декаде февраля, как ожидается, будет ниже климатической нормы.
Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В первой половине рабочей недели погода в стране будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса арктического происхождения. На большей части территории республики пройдет кратковременный снег. Температура воздуха в ночные часы по стране будет находиться в пределах от -13°С до -22°С, при прояснениях она будет понижаться до -24-25°С. Дневной фон температур в первой половине рабочей недели будет колебаться от -3°С до -15°С.
В дальнейшем Беларусь попадет под влияние антициклона, прояснений станет больше, осадки прекратятся, но усилятся морозы. Уже в ночные часы по стране температура воздуха будет понижаться до -17-24°С, а при прояснениях в отдельных районах воздух будет выхолаживаться до -25-28°С. Дневной фон температур тоже станет ниже. Максимальная температура днем в эти дни будет находиться в пределах от -7°С до -14°С, а местами -15-16°С.