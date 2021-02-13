Недалеко от здания парламента в Сомали прогремел взрыв

Новости Сомали. Теракт в столице Сомали Могадишо. В результате мощного взрыва один человек погиб, около 10 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Террорист-смертник на заминированном автомобиле пытался прорваться через КПП на территорию правительственного комплекса, однако сотрудникам службы безопасности удалось остановить злоумышленника. Они открыли огонь по его машине, в результате чего прогремел взрыв.

Нападавший погиб. Ближайшие здания оказались повреждены. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.