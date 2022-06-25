В Риме +37°C, в Москве +23°C. Погода в Европе на неделю с 27 июня по 3 июля

В Париже синоптики обещают дождливую погоду, столбик термометра здесь покажет +20 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +32 °С, будет солнечно. В Риме +37 °С, также ясно. В Мадриде воздух прогреется до +27 °С, без осадков.

В столице Болгарии +29 °С, будет дождливо. В Анкаре +23 °С, пройдет дождь. В Афинах солнечно и +33 °С.

Незначительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +30 °С, пройдет дождь. В Вильнюсе +27 °С, также не обойдется без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут +30 °С.