В Риме +37°C, в Москве +23°C. Погода в Европе на неделю с 27 июня по 3 июля
В Париже синоптики обещают дождливую погоду, столбик термометра здесь покажет +20 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +32 °С, будет солнечно. В Риме +37 °С, также ясно. В Мадриде воздух прогреется до +27 °С, без осадков.
В столице Болгарии +29 °С, будет дождливо. В Анкаре +23 °С, пройдет дождь. В Афинах солнечно и +33 °С.
Незначительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +30 °С, пройдет дождь. В Вильнюсе +27 °С, также не обойдется без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут +30 °С.
В Киеве синоптики обещают +28 °С, без осадков. В Москве столбики термометров покажут +23 °С, будет ясно.
Аномальная жара будет в Беларуси. Температура на 3-9°С выше климатической нормы. Подробнее здесь.