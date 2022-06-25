Литовским пограничникам не хватает ни оружия, ни экипировки. Как будут решать проблему?

Как выяснилось, стражам литовских рубежей много чего не хватает. Во-первых, как ни странно, самого главного – оружия. В погранслужбе подтвердили, что у них очень мало современных пистолетов и автоматов, которые бы соответствовали стандартам НАТО. По словам высокопоставленного офицера, оно составляет лишь небольшую часть, всего несколько сотен единиц. На этом список не заканчивается. Во-вторых, литовским пограничникам нужны каски и бронежилеты. Эта проблема наблюдается не один год. Необходимые запасы оружия и средств защиты обещают пополнить за счет армии.