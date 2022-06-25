Тысячи мигрантов пытались взять штурмом границу Марокко с испанской Мелильей. Есть погибшие

Несколько тысяч мигрантов пытались взять штурмом границу Марокко с испанским анклавом Мелилья на средиземноморском побережье Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Толпа намеревалась преодолеть 6-метровый забор, но им помешали марокканские силы безопасности и пограничники. Мигранты стали забрасывать их камнями. В завязавшейся драке и давке погибли как минимум 18 человек, но более 130 нелегалов все-таки смогли пробраться на территорию Испании, правда, тут же были задержаны.