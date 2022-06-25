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Тысячи мигрантов пытались взять штурмом границу Марокко с испанской Мелильей. Есть погибшие

25 июня 2022 15:23
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Несколько тысяч мигрантов пытались взять штурмом границу Марокко с испанским анклавом Мелилья на средиземноморском побережье Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи мигрантов пытались взять штурмом границу Марокко с испанской Мелильей. Есть погибшие-1

Толпа намеревалась преодолеть 6-метровый забор, но им помешали марокканские силы безопасности и пограничники. Мигранты стали забрасывать их камнями. В завязавшейся драке и давке погибли как минимум 18 человек, но более 130 нелегалов все-таки смогли пробраться на территорию Испании, правда, тут же были задержаны.

# Беженцы # Фотофакт

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