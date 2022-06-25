Американцы не согласны с решением Верховного суда ограничить право на аборты. На улицы вышли тысячи человек

Новости США. США сотрясают многочисленные акции протеста, после того как Верховный суд страны ограничил право женщин на аборты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни тысяч манифестантов заполонили улицы крупных города, требуя отменить скандальное решение. В Нью-Йорке не менее 10 тысяч протестующих собрались в парке Вашингтон-Сквер против запрета, а в Лос-Анджелесе демонстранты перекрыли движение и прошли маршем по автостраде.

Подобные демонстрации состоялись в Бостоне и Сиэтле. Президент США Джо Байден заявил, что разочарован решением Верховного суда, но призвал протестующих отказаться от насилия и сохранить мирный характер демонстраций.