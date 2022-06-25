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Американцы не согласны с решением Верховного суда ограничить право на аборты. На улицы вышли тысячи человек

25 июня 2022 15:18
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Новости США. США сотрясают многочисленные акции протеста, после того как Верховный суд страны ограничил право женщин на аборты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американцы не согласны с решением Верховного суда ограничить право на аборты. На улицы вышли тысячи человек-1

Сотни тысяч манифестантов заполонили улицы крупных города, требуя отменить скандальное решение. В Нью-Йорке не менее 10 тысяч протестующих собрались в парке Вашингтон-Сквер против запрета, а в Лос-Анджелесе демонстранты перекрыли движение и прошли маршем по автостраде.

Подобные демонстрации состоялись в Бостоне и Сиэтле. Президент США Джо Байден заявил, что разочарован решением Верховного суда, но призвал протестующих отказаться от насилия и сохранить мирный характер демонстраций.

# Акции протеста # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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