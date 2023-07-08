Прямой эфир

Экс-глава МИД Чокой допустил отказ Молдовы от военного нейтралитета

08 июля 2023 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Будущее Молдовы может включать пересмотр положений о соблюдении военного нейтралитета в конституции страны в случае возникновения угроз военного характера и с одобрения большинства населения, заявил бывший министр и посол Молдовы в Германии Аурелиу Чокой в интервью немецкому порталу Reservistenverband, передает РИА Новости.

Он уточнил, что военный нейтралитет не лишает Молдову международного сотрудничества для укрепления оборонных потенциалов, поэтому республика активно развивает партнерство с НАТО и другими партнерами в рамках программы «Партнерство ради мира». 

В связи с этим экс-министр отметил необходимость модернизации национальной армии страны в соответствии с международными критериями, чтобы она превратилась в силу, способную гарантировать безопасность и сохранение территориальной целостности страны. 

Ранее президент Республики Молдова Майя Санду высказалась о возможном отказе от нейтралитета в пользу вступления в военный альянс, не упомянув конкретно НАТО, но высказавшись за пересмотр нейтрального статуса, если население будет выступать за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно действующей конституции, Молдова является нейтральной страной, но сотрудничает с НАТО с 1994 года.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Спустя 500 дней СВО в Украине Зеленский посетил остров Змеиный
08 июля 2023 10:41

Спустя 500 дней СВО в Украине Зеленский посетил остров Змеиный

Байден предупредил Си Цзиньпина после встречи с Путиным о зависимости КНР от США
08 июля 2023 10:18

Байден предупредил Си Цзиньпина после встречи с Путиным о зависимости КНР от США

Шойгу проконтролировал подготовку военных ВС РФ на полигонах ЮВО
08 июля 2023 10:16

Шойгу проконтролировал подготовку военных ВС РФ на полигонах ЮВО