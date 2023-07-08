Спустя 500 дней СВО в Украине Зеленский посетил остров Змеиный

Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный, что произошло через год после того, как оттуда были выведены российские военные. Соответствующее видео глава государства опубликовал в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.

На кадрах можно увидеть, как Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак приплывают на Змеиный остров на высокоскоростном катере. Их сопровождают несколько полностью экипированных автоматчиков, а перед высадкой на сушу оба руководителя облачились в бронежилеты.

Министерство обороны России сообщило о выводе гарнизона 30 июня 2022 года. По сообщению ведомства, это было предпринято в знак доброй воли и для поддержки усилий ООН по организации вывоза украинской сельскохозяйственной продукции.