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Центр Вильнюса перекроют на время саммита НАТО

08 июля 2023 13:45
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Литовская столица в эти дни превратилась в неприступную крепость. Вильнюс готовится принять саммит НАТО, который стартует 11 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центр Вильнюса перекроют на время саммита НАТО-1

Лидеры Альянса приедут в город на два дня. Основная повестка мероприятия, ожидаемо, украинский кризис. Стране пообещают новые гарантии безопасности и военные поставки, о чем уже заявил и генсек НАТО, и европейские политики. Также мировые лидеры обсудят вступление Швеции в Альянс. В связи с приездом гостей в Вильнюсе усилены меры безопасности. Мэр столицы даже предложил жителям отправиться в отпуск на время саммита, так как центр города будет перекрыт.

# НАТО # Фотофакт

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