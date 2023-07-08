Центр Вильнюса перекроют на время саммита НАТО

Лидеры Альянса приедут в город на два дня. Основная повестка мероприятия, ожидаемо, украинский кризис. Стране пообещают новые гарантии безопасности и военные поставки, о чем уже заявил и генсек НАТО, и европейские политики. Также мировые лидеры обсудят вступление Швеции в Альянс. В связи с приездом гостей в Вильнюсе усилены меры безопасности. Мэр столицы даже предложил жителям отправиться в отпуск на время саммита, так как центр города будет перекрыт.