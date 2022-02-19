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Польша героизирует военных преступников. В Гайновке пройдёт марш в честь участников антисоветского подполья

19 февраля 2022 11:54
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Новости Польши. В польской Гайновке 19 февраля планируется марш «проклятых солдат». Речь идет об участниках антисоветского подполья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша героизирует военных преступников. В Гайновке пройдёт марш в честь участников антисоветского подполья-1

В послевоенное время эти люди уничтожали православных белорусов, проживавших на территории Польши. В проведении таких акций просматривается очередная попытка оправдать преступления (в данном случае под командованием палача Райса) «борьбой за независимость польского народа».

Польша героизирует военных преступников. В Гайновке пройдёт марш в честь участников антисоветского подполья-4

И если героизация военных преступников в Польше уже не новость, то в этот раз польские планы поражают особым цинизмом. Используя историческую память народа в своих целях, организаторы мероприятий пытаются разжечь конфликт в белорусско-польских отношениях.

Комментарий МИД Беларуси читайте здесь.

# Великая Отечественная война # Ромуальд Райс # Фотофакт

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