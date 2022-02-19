Польша героизирует военных преступников. В Гайновке пройдёт марш в честь участников антисоветского подполья

Новости Польши. В польской Гайновке 19 февраля планируется марш «проклятых солдат». Речь идет об участниках антисоветского подполья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В послевоенное время эти люди уничтожали православных белорусов, проживавших на территории Польши. В проведении таких акций просматривается очередная попытка оправдать преступления (в данном случае под командованием палача Райса) «борьбой за независимость польского народа».