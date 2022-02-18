Главы ЛНР и ДНР заявили об эвакуации населения в Россию. Что происходит на юго-востоке Украины?

Новое обострение на юго-востоке Украины. Киев продолжает развязывать там военные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате главы ЛНР и ДНР выступили с заявлением об эвакуации населения в Россию. А всех мужчин призывают взять в руки оружие. В Донецке заработала сирена гражданской обороны.

Эскалация конфликта связана с нарушением Украиной режима тишины. Только за 18 февраля украинские силовики открывали огонь уже более 10 раз. И, к сожалению, регулярность таких обстрелов становится нормой. Например, за прошедшие сутки, 17 февраля, ДНР обстреляли 24 раза, а ЛНР – 29, повредив при этом дома и устроив в них пожар.