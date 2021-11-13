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В Риме +14°C, в Москве -4°C. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 ноября

13 ноября 2021 14:41
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В Париже синоптики обещают переменную облачность. Столбик термометра здесь покажет +7 °C. В Вене солнечно и +6 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Риме до +14 °C, облачно. В Мадриде воздух прогреется до +13 °C, осадков не обещают.

В Риме +14°C, в Москве -4°C. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 ноября-1

В столице Болгарии, по прогнозу, +6 °C, пасмурно. В Анкаре температура воздуха будет около +4 °C. В Афинах до +13 °C, здесь возможны кратковременные осадки.

В Риме +14°C, в Москве -4°C. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 ноября-4

О погоде в Прибалтике. В Риге прогнозируют мороз, синоптики обещают здесь -1 °C. В Вильнюсе до -2 °C. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +2 °C.

В Киеве, по прогнозам, будет -3 °C, осадков не ожидается. В Москве столбики термометров покажут -4 °C.

В Риме +14°C, в Москве -4°C. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 ноября-7

Ожидаются ночные морозы, туман и слабый гололед. Похолодает уже в начале недели. Подробнее здесь.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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