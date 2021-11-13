При Байдене число мигрантов в США выросло в 1,5 раза
Новости США. Байден будто бы не видит миграционных проблем в других странах, в том числе в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При нем число только тех мигрантов, которые находятся под наблюдением в штатах, возросло в 1,5 раза. Еще в начале 2021 года их количество составляло менее 90 тысяч человек.
Сейчас под надзором уже более 130 тысяч. Свою программу электронного наблюдения за приезжими США позиционируют как альтернативу центрам временного содержания, однако это не так. Более того, число беженцев, которые находятся в таких центрах, также фактически удвоилось.
Эксперты уверены, что круглосуточный мониторинг и регулярные визиты сотрудников по месту проживания мигрантов не соответствуют представлениям о США как о свободной стране.