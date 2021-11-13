При Байдене число мигрантов в США выросло в 1,5 раза

Новости США. Байден будто бы не видит миграционных проблем в других странах, в том числе в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При нем число только тех мигрантов, которые находятся под наблюдением в штатах, возросло в 1,5 раза. Еще в начале 2021 года их количество составляло менее 90 тысяч человек.