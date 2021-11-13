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При Байдене число мигрантов в США выросло в 1,5 раза

13 ноября 2021 12:50
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Новости США. Байден будто бы не видит миграционных проблем в других странах, в том числе в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При нем число только тех мигрантов, которые находятся под наблюдением в штатах, возросло в 1,5 раза. Еще в начале 2021 года их количество составляло менее 90 тысяч человек.  

При Байдене число мигрантов в США выросло в 1,5 раза-1

Сейчас под надзором уже более 130 тысяч. Свою программу электронного наблюдения за приезжими США позиционируют как альтернативу центрам временного содержания, однако это не так. Более того, число беженцев, которые находятся в таких центрах, также фактически удвоилось.  

При Байдене число мигрантов в США выросло в 1,5 раза-4

Эксперты уверены, что круглосуточный мониторинг и регулярные визиты сотрудников по месту проживания мигрантов не соответствуют представлениям о США как о свободной стране.  

# Беженцы # Джо Байден # Фотофакт

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