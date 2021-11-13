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Какие проблемы пытается решить Польша, прикрываясь кризисом с беженцами на границе?

13 ноября 2021 14:04
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Отношение к мигрантам на границе как со стороны польских силовиков, так и всего ЕС не вяжется с декларируемым западом гуманизмом. В экспертном сообществе отмечают, что сложившаяся ситуация выгодна руководству Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так можно отвести внимание от внутренних проблем.  

Какие проблемы пытается решить Польша, прикрываясь кризисом с беженцами на границе?-1

К тому же это еще и хороший повод шантажировать Брюссель, в отношениях с которым у Варшавы произошел некоторый разлад. Ухудшение кризиса в данном случае играет на пользу польским властям, которые в последнее время столкнулись с падением рейтингов, серией народных протестов и разногласиями с европейскими партнерами. Так что миграционный кризис и нагнетание ситуации – возможность для Варшавы решить некоторые проблемы.  

Какие проблемы пытается решить Польша, прикрываясь кризисом с беженцами на границе?-4

Проводя выгодную себе политику, польские власти будто бы не замечают нарушений международных законодательных норм и актов: в том числе Женевской конвенции о статусе беженцев и конвенции о правах ребенка.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Фотофакт

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