Какие проблемы пытается решить Польша, прикрываясь кризисом с беженцами на границе?

Отношение к мигрантам на границе как со стороны польских силовиков, так и всего ЕС не вяжется с декларируемым западом гуманизмом. В экспертном сообществе отмечают, что сложившаяся ситуация выгодна руководству Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так можно отвести внимание от внутренних проблем.

К тому же это еще и хороший повод шантажировать Брюссель, в отношениях с которым у Варшавы произошел некоторый разлад. Ухудшение кризиса в данном случае играет на пользу польским властям, которые в последнее время столкнулись с падением рейтингов, серией народных протестов и разногласиями с европейскими партнерами. Так что миграционный кризис и нагнетание ситуации – возможность для Варшавы решить некоторые проблемы.