Ожидаются ночные морозы, туман и слабый гололёд. Похолодает уже в начале недели

Вторая неделя ноября отметилась температурой, которая оказалась практически на 3 °C ниже нормы. В северных регионах выпал снег, рассказали в программе «Плюс-минус». Но синоптики пока не спешат заявлять о начале климатической зимы. И вот почему: пока говорить об устойчивом переходе средней температуры воздуха через 0 °C в сторону понижения еще рано.

Ну а чего ждать в Беларуси дальше?

Судя по прогнозам, следует ждать похолодания. Оно наступит уже в начале недели. Все чаще обещают ночные морозы, хотя днем в Беларуси будет преобладать плюсовая температура. Но, опять же, не везде.